Napoli, scippo del cellulare a Corso Umberto: ferma il rapinatore e lo fa arrestare

Un giovane che stava passeggiando inè stato vittima di una rapina da parte di una persona che, dopo avergli sottratto il cellulare, si è data alla fuga. Il ragazzo ha inseguito il rapinatore e l'ha raggiunto indove, in seguito ad una colluttazione, è riuscito riprendere il proprio telefonino caduto a terra. Il giovane, subito dopo, è tornato in Corso Umberto e ha attirato l'attenzione di una volante dell’in transito durante il servizio di controllo del territorio.LEGGI ANCHE I baby rapinatori della movida si pentono: «Chiediamo scusa, non lo faremo più» Agli agenti ha raccontato l'accaduto e ha fornito una descrizione del rapinatore che, proprio in quei momenti, si aggirava nella zona. Riconosciuto dalla vittima, l'uomo è stato bloccato ed arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento., 26enne senegalese con precedenti di polizia, è stato altresì segnalato all'Autorità Giudiziaria poiché sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati in materia di stupefacenti.