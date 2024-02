Napoli, scoperta un'area per la gestione abusiva di rifiuti pericolosi

L'Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli ha condotto un'operazione, nella zona Pianura, finalizzata al contrasto della gestione abusiva di rifiuti pericolosi e non.

Gli agenti hanno individuato un'area nascosta e poco accessibile, caratterizzata dalla presenza di membrane di guaina bituminosa appese ai rami degli alberi e tra la vegetazione circostante. Successivamente, sono giunti sul luogo due uomini, già noti alle forze dell'ordine, che stavano operando all'interno di un sito adibito alla gestione, raccolta e stoccaggio illeciti di rifiuti pericolosi e non.

I due, colti sul fatto mentre trituravano inerti da demolizione, avevano realizzato un'area di circa 300 metri quadrati, completamente recintata con un alto muro in cemento, rete metallica e cancello in ferro. All'interno di questa area erano presenti numerosi cumuli di rifiuti, inclusi materiali ferrosi, imballaggi in legno e plastica, rifiuti speciali pericolosi come guaine bituminose e manufatti in amianto, nonché bombole del gas.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli per i reati ipotizzati dal punto di vista ambientale in quanto coinvolti in un'operazione criminosa congiunta di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, non pericolosi e RAEE. L'intera area è stata immediatamente sottoposta a sequestro al fine di consentire il corretto smaltimento dei rifiuti presenti, attraverso adeguati impianti di smaltimento, garantendo così la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.