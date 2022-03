Napoli, Secondigliano: scoperte sotto un cumulo di rifiuti 3 pistole a salve

Gli agenti del Commissariato Secondigliano nel transitare in via Barbiere di Siviglia hanno notato, in prossimità di alcuni box di un edificio, un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno effettuato un controllo e, sotto un pannello di legno tra alcuni cumuli di materiale di risulta all’interno di due diverse custodie, hanno rinvenuto una pistola cal. 9 e una pistola cal. 8, entrambe a salve e prive del tappo rosso, mentre, in un vano contatori dello stabile, hanno trovato un’altra pistola a salve cal.8 anch'essa priva del tappo rosso.