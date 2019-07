Napoli, vigili spariti dopo le Universiadi: è assalto alla corsia preferenziale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Luglio 2019, 07:30

Annalisa e Ciro si sono incontrati nel modo peggiore, ieri, sulla corsia preferenziale di via Acton. Lei, al volante di una Fiat rossa, tornava in ufficio dopo una riunione di lavoro all'Unione Industriali. Lui, a pochi passi dal suo scooter, diretto verso la Galleria Vittoria, giaceva a terra, dopo lo scontro con l'auto di Annalisa, e faceva una gran fatica anche a parlare: «Ho 41 anni si sforza faccio il piastrellista». Annalisa piange sconvolta: «Era la prima volta che prendevo la macchina dall'inizio delle Universiadi. Hanno cambiato tutto, ero confusa sulla strada da fare. Non ho capito che da qui non potevo passare. Prima delle Universiadi i divisori gialli si trovavano molto più in là», dice puntando il dito in direzione del molo Beverello.