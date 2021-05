Blitz a Napoli, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro a pregiudicato

Appartamenti e quote sociali di una società di ristorazione, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, sono stati sequestrati a un 50enne con precedenti di polizia a Napoli. Il decreto di sequestro di beni, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su proposta del questore ai sensi del codice antimafia, è stato eseguito dagli agenti della Divisione Anticrimine, sezione misure di prevenzione patrimoniali, della Questura di Napoli.

Il 50enne, S.P., con precedenti di polizia, dal 1994 ha ricevuto diverse denunce e condanne poiché si è reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio, in particolare truffe ai danni di persone anziane, che gli hanno consentito negli anni di accumulare un ingente patrimonio. Il provvedimento di sequestro, che precede l'emissione della misura definitiva della confisca, ha avuto ad oggetto diversi beni immobili e societari nella disponibilità di S.P., formalmente intestati ai suoi stretti congiunti.

Le indagini hanno evidenziato una situazione patrimoniale del nucleo familiare inidonea a sostenere le spese effettuate per acquistare sia gli immobili sia le quote societarie poiché, nel periodo in cui S.P. era dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, nessuno dei suoi stretti congiunti percepiva redditi e, pertanto, tali verifiche hanno accertato la sperequazione tra le disponibilità economiche e i redditi dichiarati. In particolare, sono stati sequestrati tre appartamenti e la totalità delle quote sociali e del patrimonio aziendale di una società operante nel settore della ristorazione a Napoli per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.