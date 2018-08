Napoli, spari contro gli immigrati al Vasto: la firma del clan e l'ombra del racket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Agosto 2018, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo al cerchio e uno alla botte. O meglio: sparare contro i neri, per educare tutti, sia i bianchi che i neri. E poi passare all'incasso, specie in un periodo cruciale per l'economia criminale, a pochi giorni dal giro di boa di Ferragosto, quando la terza rata del racket - dopo Natale e Pasqua - bussa tradizionalmente alle porte di commercianti e bancarellari.Ed è in questo scenario che viene fuori un'altra conferma: quel giovedì due agosto, al Vasto, sono stati due gli immigrati senegalesi ad essere colpiti nel corso di una sorta di «stesa» in stile camorristico. Non solo Cissé Elhadji Diebel, il 32enne colpito due volte alle gambe (un proiettile lo ha raggiunto all'inguine e si è conficcato miracolosamente nel telefonino cellulare), ma anche un altro suo connazionale. Nelle ore successive al raid, alcune indiscrezioni - circolate a mezzo social - avevano segnalato l'ipotesi di un secondo ferito, ma in questi giorni sono arrivate conferme dirette. È così che la seconda vittima di quella notte di paura in via Milano ha un nome e una storia: si tratta di un giovane uomo sotto la trentina, un ambulante di stanza a Napoli, spesso impegnato sulle spiagge della Campania. Un uomo di origine senegalese, che agli inquirenti non ha avuto problemi a dichiarare: «Ero in strada, ho sentito tanto frastuono, urla di paura, stavo per allontanarmi, quando ho avvertito un bruciore all'altezza del polpaccio».Tutto confermato, dunque, c'è una seconda persona colpita, anche se fortunatamente di striscio (e di rimbalzo), quanto basta ad avere oggi - a distanza di una decina di giorni da quell'episodio, le idee chiare su dinamica e matrice del raid. In sintesi, due pistoleri «bianchi», in sella a uno scooter hanno fatto fuoco contro un gruppetto di immigrati di colore, ferendo solo Cissé; poi hanno voltato l'angolo e ci hanno riprovato. Hanno visto un altro immigrato di colore e gli hanno sparato all'altezza delle gambe.