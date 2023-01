Napoli, spari nella movida a Chiaia: paura tra i vicoli

Momenti di paura nella serata di ieri nel quartiere Chiaia a Napoli.

Mentre in strada c'erano tante persone che si ritrovano abitualmente nelle strade della movida, qualcuno, a bordo di uno scooter, ha esploso in aria tre colpi di pistola, non è chiaro se vera o a salve, in via Cuoco.

Tra i testimoni presenti, qualcuno ha parlato di una baby gang, altri della conseguenza di una rissa. Sta di fatto che il gesto ha seminato il panico nella zona, affollata di giovanissimi in strada per il sabato sera.