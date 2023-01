Covid in Campania. Sono 10402 i test effettuati e 1453 i positivi. Un morto registrato nelle ultime 48 ore, un altro caso è precedente ma inserito nel bollettino di oggi. Restano 17 posti occupati in terapia intensiva e 357 nei reparti specializzati per la degenza per la cura dell'infezione scatenata dal coronavirus.