Pulizia strade, in arrivo a Napoli 20 spazzatrici a emissioni zero

Giovedì 18 Aprile 2019, 11:55

Approvata la delibera di ammissione al finanziamento disposto dalla Città Metropolitana di Napoli, la Città di Napoli ha approntato un provvedimento che prevede l'acquisto di ben 20 macchine spazzatrici di varie dimensioni e tecnologia con dispositivo utile al lavaggio stradale e automezzi elettrici ad emissioni zero adibiti alle attività di raccolta differenziata. «Un ringraziamento al Sindaco della Città Metropolitana - dice l'assessore Del Giudice - per aver posto in essere finanziamenti necessari ai fini della tutela ambientale delle città. Napoli si dota di mezzi particolari a zero emissioni che si distinguono per alcune caratteristiche utili ai servizi di igiene ambientale in varie parti della nostra città. La bassa rumorosità e il sistema di lavaggio stradale vanno nella direzione che da sempre questa Amministrazione persegue, il costante miglioramento dei servizi resi ai cittadini».