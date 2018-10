San Paolo, verso l’intesa con De Laurentiis: oggi l’ok in consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 08:45

C'è chi dice che domenica 28 potrebbe essere quella della pace tra Comune e SSC Napoli anche se non è Pasqua. Quel giorno gli azzurri affronteranno la Roma al San Paolo e nella tribuna autorità potrebbero affacciarsi nuovamente i consiglieri comunali e gli assessori, non il sindaco Luigi de Magistris che ha promesso di non volere più vedere la partita al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma si sa, a volte anche le arrabbiature più pesanti possono sbollire se si riesce parlare a quattrocchi e tanto al Patron quanto all'ex pm non mancheranno occasioni al riguardo. Una cosa è certa, si sono fatti passi in avanti importanti perché sulla gestione dello stadio San Paolo si trovi un accordo tra le parti. A tessere le fila della nuova alleanza sono l'assessore allo Sport Ciro Borriello e il capo di gabinetto Attilio Auricchio mentre per la Società si è mosso anche il patron. Oggi però è una giornata chiave e gli attori in campo sono molti di più: per trovare un'intesa serve il lasciapassare politico e non solo da parte del Consiglio comunale. Oggi gli eletti del popolo dovranno dare un indirizzo al sindaco e alla giunta affinché trovino il giusto equilibrio nel rapporto con la Società dal punto di vista amministrativo. C'è stato un fitto scambio di mail negli ultimi giorni a testimonianza che sia la Società che il Comune stanno facendo sul serio, del resto verba volant scripta manent si dice così no? E un equilibrio anche sul fronte dei comportamenti. La sostanza è che il Comune nel suo insieme non può essere il nemico del Napoli che rappresenta la città con grande onore in tutto il mondo.