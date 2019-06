Napoli, ruba pezzi dai locomotori dei Frecciarossa in sosta: preso

Mercoledì 12 Giugno 2019, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania hanno tratto in arresto D.A. nato in Guinea nel 1985, per il reato di furto aggravato. La control room di protezione aziendale di Rfi aveva segnalato al centro operativo compartimentale della Polfer la presenza, nell’impianto di Napoli Traccia, di una persona sospetta che si aggirava tra i treni Frecciarossa in sosta. Giunti sul posto, i poliziotti si sono trovati al cospetto dell’uomo, già noto agli operatori, arrestato per ben due volte per analoghi reati per i quali era già statocondannato e sottoposto agli obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’extracomunitario, dopo aver scavalcato la recinzione e rubato materiale di componentistica, quali rubinetti, commutatori elettrici ed altri piccoli pezzi da un locomotore Etr 500 (Frecciarossa), ha tentato invano la fuga nascondendo la refurtiva e gli attrezzi idonei allo scasso in uno zaino, ma è stato ancora una volta tratto in arresto per furto aggravato e condotto negli uffici della Polizia Ferroviaria per gli adempimenti di competenza. Giudicato con il rito direttissimo, è stato condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione in regime di custodia cautelare in carcere.