Stesa a Napoli, colpi di fucile contro il portone di un condominio a Bagnoli

Colpi d'arma da fuoco sono stati segnalati in nottata al 112 in via Giacinto De Sivo, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli: i proiettili sarebbero stati esplosi verosimilmente contro il portone d'ingresso di un condominio, altezza civico 64.

Sul posto, i militari, insieme a quelli della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Napoli, hanno rinvenuto a terra alcuni pallini di piombo, sparati probabilmente con un fucile. Sono in corso le indagini per accertare motivazioni e dinamica dei fatti.