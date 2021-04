Una festa abusiva è stata interrotta la scorsa notte dai carabinieri in un bar in via Staffetta a Giugliano, località Varcaturo. Quando sono arrivati i militari della locale stazione, allertati da alcuni vicini, in molti sono fuggiti: sei persone sono state identificate e sanzionate. All'attività è stata intimata la sospensione per cinque giorni.