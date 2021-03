Polla, fuggono nei campi per evitare i controlli anti Covid: un ragazzo multato

Da Caggiano a Polla per bere una birra insieme ad alcuni amici, in un posto isolato e spesso al centro di atti vandalici, fermato e multato. Ma i vigili per prenderlo hanno dovuto anche rincorrerlo.

Il gruppetto di alcuni ragazzi stava nei pressi del centro don Bosco a Polla, nel tardo pomeriggio di ieri, e stava bevendo e sostando sotto il porticato. È arrivata una segnalazione alla Polizia locale. Il comandante Andrea Santoro è arrivato sul posto con l’agente Francesco La Rocca. Alla vista degli agenti i ragazzi, risultati di un paese limitrofo (il fermato è di Caggiano), hanno tentato la fuga.

Il gruppetto di 4 ragazzi era stato intercettato presso il campetto del centro sociale e gli agenti che stanno controllando il territorio, anche per evitare atti vandalici, si sono avvicinati per controllarli. Si sono dati alla fuga appena hanno visto l’auto della polizia locale. Gli agenti li hanno nseguiti a piedi e scovati una prima volta nascosti in un campo incolto dietro la chiesa

Nonostante gli sia stato intimato l’alt sono scappati nuovamente. Inseguiti, sono stati trovati nuovamente in una strada limitrofa e sono nuovamente scappati. Si sono divisi per disperdersi e la Polizia locale si è concentrato su quello segnalato come sospetto. Aveva provato a nascondersi tra alcune macchine in sosta ma è stato scovato e immobilizzato senza che potesse opporre ulteriore resistenza. Dopo una breve perquisizione è stato portato al Comando per identificazione e sanzionato per le norme anticovid.

