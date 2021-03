Ladri in pizzeria a Castel San Giorgio: rubati registratore di cassa e macchinari

Entrano in pizzeria e portano via la cassa e alcuni macchinari. È accaduto ai danni dell'attività commerciale “O Sarracin”, a Lanzara, vicino Castel San Giorgio. I malviventi - stando alla denuncia fatta dal proprietario e ai carabinieri della stazione locale - hanno portato via alcune attrezzature che i fratelli Tramontano avevano acquistato di recente. Prima di andare via, hanno smontato anche il registratore di cassa con dentro soldi. Il danno è certamente ingente, visto quanto depredato, specie per le macchine, praticamente nuove e in parte utilizzate per offrire alla clientela prodotti senza glutine.

I carabinieri, intervenuti presso l'attività, hanno effettuato i primi rilievi e ricognizioni del caso, al fine di raccogliere ogni elemento utile per l'individuazione dei ladri. Si vagliano anche video di sorveglianza, sia interni che esterni, oltre ai segni di effrazione ritrovati sull'ingresso principale, con le forzature evidenti che hanno permesso ai ladri di entrare all'interno dell'attività. Nell'Agro nocerino, da diversi giorni, gli episodi di questo tipo sono stati diversi. Giorni prima, a Roccapiemonte tre persone erano riuscite a portare via merce per 50mila euro da un negozio di telefoni ed elettrodomestici. A Pagani invece, un tentativo di furto era fallito nella notte tra domenica e lunedì ai danni della gioielleria Ungaro, in via Marconi. Pur provocando danni al sistema di sicurezza, i ladri non sono riusciti a portare via nulla. Anche in questo caso, le indagini dei carabinieri si muoveranno al fine di individuare i malviventi. Episodi apparentemente slegati tra loro, ma che mantengono alta l'attenzione sul problema sicurezza nel circondario dell'Agro.

