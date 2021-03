Covid a Salerno, panchine transennate raffica di divieti prima di Pasqua

Ulteriore stretta del Comune per il contenimento del Covid-19. Nuove misure sono state applicate dalla Polizia municipale per scongiurare assembramenti e il mancato uso delle mascherine. Come un anno fa, quando su Salerno calò il lockdown nazionale duro, gli agenti della Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, stanno transennando tutte le panchine delle piazze pubbliche del capoluogo. Ieri apposti i nastri di interdizione al pubblico nella piazza del Carmine, piazza San Francesco, piazza Caduti di Brescia a Pastena. Altre piazze saranno transennate e le panchine non potranno essere utilizzate. «È in atto un forcing della Polizia Municipale per scongiurare la seduta senza validi motivi nelle piazze sensibili», annuncia il comandante Battipaglia che sta eseguendo le nuove disposizioni del Comune. Immagini che fanno ritornare alla mente i giorni più duri della pandemia, quando il Covid piombò su Salerno e la sua provincia costringendo tutti a casa. Anche passeggiare e quindi stare seduti in piazza oggi non è più consentito come nel marzo di un anno fa. Di pari passo alle limitazioni alle sedute nelle piazze procede l'offensiva con sanzionamenti. Beccato un bar che offriva bevande ai clienti al proprio interno e mano pesante contro i mancati usi della mascherina e gli spostamenti da fuori Comune. Sono le 9 le persone multate per mancato uso della mascherina mentre erano intente a passeggiare: molte delle trasgressioni sono state commesse da giovani senza dispositivo di protezione e anche qualche anziano. Per i multati è scattata una sanzione di 400 euro. Linea dura anche per chi continua a passeggiare sul Lungomare contravvenendo alla ordinanza regionale numero 7 dei giorni scorsi. Nella giornata di domenica e di lunedì mattina sono state beccate a passeggio senza valida necessità ben 7 persone multare con sanzione di 400 euro. Ma non finisce qui. In via Pastore punito con verbale di 400 euro il gestore di un locale che consentiva ai clienti la consumazione di bevande all'interno dell'esercizio. Punito con verbale di 400 euro anche un residente di Baronissi che si era recato a Salerno nella giornata di domenica senza una valida necessità di lavoro e salute. Inoltre in via Limoncelli sanzionato un ambulante per vendita illegale di borse in strada. La task force della polizia municipale proseguirà anche nei prossimi giorni. Intanto sarà completata l'interdizione delle panchine pubbliche in tutte le piazze della città. Restano off limits i parchi e le ville cittadine, soprattutto il Lungomare.



Il quadro epidemiologico in Campania intanto preoccupa il governatore Vincenzo De Luca che firma una nuova ordinanza per limitare gli spostamenti e ridurre la capienza nei messi di trasporto pubblico. Come comunicato dalla Regione Campania, l'ordinanza numero 9, prevede alcune ulteriori limitazioni in riferimento all'evoluzione del contesto epidemiologico. Con decorrenza dal 18 marzo e fino al 5 aprile sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile; a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA