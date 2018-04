CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Aprile 2018, 23:52 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 23:52

«Il rombo delle moto si sentiva a distanza, venivano dal lato del teatro San Carlo. Sono entrati in piazza mostrando le armi e urlando. Hanno fatto due giri intorno alla fontana, poi si sono infilati su via Nardones». Il ragazzo racconta la stesa dell’altra sera e, a tratti, gli manca il respiro.«Quando si sono allontanati, tutti noi in piazza abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Eravamo in tanti perché a Trieste e Trento la notte si sta bene, i bar sono aperti, ci si diverte. Nessuno ha pensato di allontanarsi, ma abbiamo fatto male, dovevamo capire che era il momento di andare via».Il racconto a questo punto prende un ritmo diverso, serrato, anche nelle parole, nel fiato che al ragazzo (16 anni che sembrano già venti) si spezza mentre parla: «Dopo qualche minuto, abbiamo sentito un’altra volta il rombo delle motociclette. Ci siamo guardati con preoccupazione, abbiamo pensato di allontanarci ma era troppo tardi. Il gruppo armato è piombato in un lampo nella piazza: si muovevano lentamente, come se cercassero qualcosa, e stavolta le armi non erano puntate verso l’alto, miravano verso di noi: ho pensato “adesso sparano, sto per morire”. Ma sono rimasto fermo perché non volevo che un mio movimento potesse scatenare reazioni inconsulte da parte dei balordi».