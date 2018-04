Napoli, un'altra stesa nel rione Villa: la sfida della camorra alla marcia anticlan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Aprile 2018, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 10:07

Via Sorrento, rione Villa, nella notte l'ultima stesa. Ancora colpi esplosi tra case e automobili, ancora fuoco che sa di camorra. Come una beffa, a giudicare da quanto avvenuto nel corso degli ultimi giorni nel cuore della periferia orientale. Quartiere San Giovanni a Teduccio, ancora una stesa nella notte, in pratica a distanza di sole quarantotto ore dalla marcia per la legalità che ha fatto registrare una appassionata mobilitazione di studenti e cittadini.Spari in via Sorrento, zona controllata dai Rinaldi e insidiata dai Mazzarella, secondo un copione che - al di là delle fortune alterne delle due cosche - va avanti da decenni. Spari in via Sorrento, quasi uno sfregio a chi venerdì mattina aveva chiesto maggiore attenzione per un intero spaccato metropolitano.Ricordate la marcia a pochi passi dai murales giganti che raffigurano Maradona e il volto di un ragazzino? Migliaia di studenti, parrocchie in movimento, semplici cittadini. Tutti a battere sullo stesso concetto.Basta stese, basta queste assurde dimostrazioni di forza e di violenza, che rischiano di uccidere anche chi non ha nulla a che spartire con le dinamiche criminali. Poche ore dopo l'ennesimo raid, l'ennesimo colpo messo a segno da bande rionali. Come a dire: il controllo del rione resta nelle nostre mani.