Guerra Israele, a Napoli striscioni per la Palestina: «Bombardati da 75 anni»

«La città di Napoli si sveglia oggi tinta dei colori della bandiera palestinese. Gli attivisti e le attiviste dell'Ex Opg di Materdei hanno affisso sui monumenti della città un cartello che recita “From the River to the Sea, Palestine will be free”, azione volta a dimostrare che Napoli decide, ancora una volta, di schierarsi al fianco della lotta palestinese». Lo rendono noto gli attivisti che sottolineano che «sono più di 75 anni che il popolo palestinese è vittima di soprusi e violenze da parte del governo israeliano».

«Bombardamenti in ospedali e scuole, la reclusione di due milioni e mezzo di persone nella striscia di Gaza, vera e propria prigione a cielo aperto, demolizione di case e abitazioni, e l'ultima grande novità l'utilizzo del fosforo bianco, arma vietata da tutte le convenzioni internazionali che provoca una morte straziante e, per chi sopravvive, danni irreparabili al tessuto osseo- spiegano - Tutto ciò avviene nel silenzio più totale da parte dei media e non solo, la nostra classe politica non si limita a fare 'orecchie da mercantè, bensì appoggia senza esitazioni un governo repressivo quale quello di Netanyahu, ignorando completamente il contesto coloniale di cui dobbiamo assolutamente parlare quando trattiamo questioni come quella Palestinese».

«Per portare avanti la nostra solidarietà venerdì 13 ottobre saremo presenti al corteo che si terrà alle 16.30 a piazza Garibaldi, al fianco di tutti i solidali, attivisti e attiviste e centri sociali che da sempre appoggiano la lotta Palestinese», concludono.