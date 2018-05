Mercoledì 16 Maggio 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna dopo 11 anni Napoli Strit Festival, la kermesse tutta napoletana dedicata agli artisti di strada. Giunta alla decima edizione, l’iniziativa ideata e curata da Ettore De Lorenzo quest’anno è dedicata al tema del silenzio. L’8 e 9 giugno piazza San Domenico, piazza del Gesù e via Benedetto Croce ospiteranno tantissimi eventi con la partecipazione di oltre 50 artisti di strada che daranno spettacolo con poesie, favole e musica. Verranno inoltre realizzate delle installazioni sonore per creare un’esperienza di percezione sensoriale nel cuore della città. Tutti i cittadini napoletani sono invitati a partecipare al flash mob del silenzio che si terrà in piazza del Gesù. A guidare la pratica sarà l’associazione sordomuti che insegnerà come praticare il silenzio e coglierne il valore più profondo.