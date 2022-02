Napoli, strumenti musicali rubati a scuola: «Anche il Conservatorio scende in campo»

Anche il conservatorio San Pietro a Majella si unisce alla catena solidale ideata dal Mattino sul furto al Nazareth Musto. Il presidente Luigi Carbone fa sapere che l'accademia musicale si impegnerà con alcune azioni concrete per la scuola derubata: un evento di beneficenza da realizzare per il Nazareth Musto con gli allievi del Conservatorio a suonare insieme agli alunni della scuola, poi l'apertura dei suoi spazi agli stessi giovani per...

