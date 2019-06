Napoli, tenta di strangolare l'ex compagna incinta per portarle via il figlio: arrestato

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato D.N., corallino di 26 anni già noto alle forze dell’ordine e accusato di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni aggravate in danno della sua ex convivente. L’intervento degli agenti ha scongiurato il peggio perché l’uomo, arrampicatosi sul balcone, si era introdotto in casa di lei e l'aveva aggredito fisicamente nonostante fosse in avanzato stato di gravidanza, colpendola al viso e trascinandola al suolo nel tentativo di strangolarla enell’intento di portarle via il figlio.La donna, prontamente soccorsa e sottoposta alle necessarie cure mediche, ha sporto denuncia contro il suo ex compagno che è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.