Gli organizzatori del Resurrection Fest hanno organizzato tutto alla perfezione, soprattutto per quanto riguarda lo spazio dedicato alle persone con disabilità. Nonostante questo, il ragazzo...

Inviato a Castel Volturno Il Flava beach/Lido Fiore negli ultimi tempi si è fatto un nome per gli amanti del suono latinoamericano, reggaeton soprattutto. Nelle settimane scorse ha ospitato...

Resistere alla pizza o alla mozzarella non è facile, soprattutto per un atleta a ridosso delle gare. La tradizione enogastronomica napoletana è famosa nel mondo e per gli atleti delle...