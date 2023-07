Uber Eats abbandona l'Italia: proteste CGIL a Napoli

Volantinaggio e presidio organizzato da Nidil-Cgil, con le categorie Filcams e Filt, questa mattina a Napoli davanti al McDonald's della Stazione Centrale, contro l'annunciata decisione di Uber Eats di abbandonare il mercato italiano.

«Uber Eats abbandona l'Italia - ha affermato la segretaria generale di Nidil-Cgil Campania, Antonella Pacilio - lasciando a casa migliaia di rider, lavoratori che non hanno un contratto collettivo nazionale, ma sono atipici, prestatori occasionali, collaboratori, partite iva, che non hanno tutele e diritti, ai quali è stata mandata una notifica di licenziamento, senza fornire troppe spiegazioni. A Napoli e in Campania i rider lavorano anche fino a 18 ore al giorno. Non permetteremo che Uber Eats vada via silenziosamente e difenderemo i diritti di questi lavoratori».