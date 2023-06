Uber Eats chiude in Italia: stop al servizio di consegne a partire dal 15 luglio

Chiude in Italia uno dei servizi di consegna di cibo a domicilio più importanti e diffusi al mondo: si tratta di Uber Eats.

La famosa app infatti cesserà di funzionare a partire dal prossimo 15 luglio, come anticipato dal Ceo Dara Khosrowshahi, annunciando che anche per Israele il servizio subirà la stessa sorte.

Chiude così uno dei servizi di food delivering più attivo sul nostro territorio e in particolare a Napoli dove lavorava parecchio grazie a centinaia di rider che ora resteranno a piedi.

In Italia Uber non è leader del settore, ma preceduta da Just Eat e Glovo e questo ha inciso molto sulla decisione aziendale: «Non siamo cresciuti in linea con le nostre aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo. Ecco perché oggi siamo tristi nell'annunciare che abbiamo preso la difficile decisione di interrompere le nostre operazioni di consegna di cibo in Italia tramite l'app Uber Eats» scrive Manuele de Mattia, responsabile comunicazioni, sul sito dell'azienda di food delivery.

E aggiunge: «Il nostro obiettivo principale è ora quello di fare il possibile per i nostri dipendenti, in conformità con le leggi vigenti, assicurando al contempo una transizione senza problemi per tutti i nostri ristoranti ed i corrieri che utilizzano la nostra piattaforma.

Nonostante questa difficile decisione vogliamo ribadire il nostro impegno verso l'Italia, che non intendiamo assolutamente abbandonare: questa decisione ci consentirà di concentrarci ancora di più sui nostri servizi di mobilità, dove stiamo registrando una crescita importante».