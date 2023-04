Napoli, Just eat dona pasti per le famiglie più bisognose

Nella citta di Napoli, inoltre, Just Eat prosegue la sua collaborazione con l’associazione angeli di strada villanova (no profit che da oltre un decennio gira per le citta di Napoli e provincia distribuendo cibo e generi di prima necessita a coloro che soffrono) prendendo parte ad una consegna straordinaria di oltre 50 pasti.

«Sono ormai 6 anni che ristorante Solidale e partito e vederlo crescere e per noi, oltre che fonte di gioia, anche uno stimolo per continuare a sostenere famiglie e comunità con questa iniziativa. Il coinvolgimento attivo dei nostri rider, che sono i protagonisti di #Ridethechange, e un’ulteriore prova del fatto che il passaggio di valori aziendali si e concretizzato. Infatti, inclusione e sostegno alle comunita sono temi centrali a cui teniamo molto perche crediamo sia importante poter mettere le nostre risorse a disposizione di chi ne ha piu bisogno», afferma Daniele Contini, country cronaca alimentare.

L’iniziativa è attiva in cinque citta chiave - Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze - con l’obiettivo di sostenere quante piu famiglie possibili. E anche grazie al contributo di importanti player di ristorazione, che hanno scelto il servizio di delivery di Just Eat, come La Piadineria, che per le citta di Milano, Roma e Torino ha contribuito con 170 piadine e Burrito Bar, che si e attivata nella preparazione di piu di 100 menu composti da burritos, nachos e dolci, se il progetto continua a crescere.

In generale, anche con il prezioso supporto di diversi i brand di ristorazione locali, a Roma e prevista la consegna di 150 pasti in totale, aiutando 10 famiglie e un centinaio di ospiti delle comunità Caritas romane.

A Milano, invece, sono piu di 200 i pasti consegnati, sostenendo 15 famiglie e oltre 100 ospiti delle comunita milanesi come il refettorio Ambrosiano, mentre a Torino sono 100 i pasti previsti sulle tavole di 50 persone tra famiglie e senzatetto. Una forte partecipazione anche a Firenze, dove Just Eat ha da poco inaugurato il suo secondo hub italiano, e dove sono 100 i pasti consegnati, aiutando 100 ospiti della «Casa Famiglia Over 50» che accoglie uomini e donne senza alloggio e in condizioni di grave disagio socio-economico.