Nikita Pelizon, i soldi del Gf Vip donati a un'associazione per l'ambiente: il gesto emoziona i fan

Nikita Pelizon ha rivelato cosa farà con i 100mila euro del premio per la vittoria al Grande Fratello Vip. L'ormai ex vippona ha fatto sapere che destinerà la metà della vincita in beneficenza, mentre il resto sarà sfruttato per progetti futuri, che la modella non ha ancora chiari.

In un'intervista a Tv Sorrisi a Canzoni ha rivelato che 50mila euro, ossia il 50% della sua vincita, saranno devoluti a un'associazione che si occupa di ambiente. «Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali». Sul rapporto con Alfonso Signorini ha detto: «Mi ha appoggiato in più circostanze quando mi sentivo persa. Da una parte c'erano i colori gioiosi, dall'altra il buio e le cose brutte, ma Alfonso è la persona che è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo di quello che stava succedendo nella casa», ha affermato.

Nikita ha parlato anche della scelta di Mediaset di non invitarla a Verissimo. «Penso che non si dovrebbe fare di tutta l'erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no», ha scritto sul suo profilo Instagram. La rete diretta da Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare un segnale, dopo una stagione all'insegna del trash e della maleducazione.