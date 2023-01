Gf Vip, le dure parole di Wilma Goich contro Nikita: «Lei ha bisogno di uno psichiatra»

Giornata turbolenta al Gf Vip 7. Nella notte sono emersi nuovi dettagli che stanno facendo discutere il web. In particolare, a generare stupore è stata un’affermazione di Wilma Goich. La gieffina, prima uscita con l’11% dei voti, ma poi rientrata con il bussoloto di ritorno in casa, ha rivelato ad Attilio Romita e Milena che quel bussolotto non l'ha scelto lei: «Me l’hanno dato loro». Molti credono che sia stato tutto pilotato affinché non fossero due i gieffini a lasciare il gioco, visto che Patrizia Rossetti aveva appena lasciato il gioco.

Che Goich si sia espressa erroneamente? Ma non è tutto. La cantante è finita al centro della bufera per una frase infelice contro Nikita Pelizon. Parlando con Luca Onestini di Nikita, Goich ha affermato: «Lei ha bisogno di uno psichiatra, altro che consigli». Tale frase non è piaciuta al pubblico e, in particolar modo, ai fan della Pelizon, che la stanno difendendo contro tutto e tutti.

Il pubblico ha notato l'allontanamento tra George Ciupilan e Nikita Pelizon. Se, inizialmente, c'era una grande amicizia tra i due, ora, inaspettatamente, faticano a rivolgersi la parola. Finalmente hanno avuto il confronto tanto atteso. George ha chiesto a Nikita se si aspettava una difesa da parte sua quando è stata attaccata da Luca Onestini. In effetti, i fan della Pelizon accusano il giovane gieffino di non essersi mai esposto per difendere la sua amica. Ma Nikita ha dichiarato che non si aspettava nulla da lui perché dell'amicizia con Luca Onestini. A questo punto, George ha spiegato il suo punto di vista: «Per me siete entrambi due persone con cui passo e ho passato gran parte del tempo qui dentro, con te all’inizio e con lui adesso. Quando avete discusso voi due… mi spiace perché siete due persone con cui ho un bel rapporto e dall’altra sono in una situazione difficile».

Nikita si è mostrata comprensiva, ma ha ammesso di non aver capito il motivo dell'allontanato da lei. Ha però pensato che tutto fosse collegato al suo avvicinamento ad Antonella Fiordelisi, con cui nelle scorse settimane ha avuto un rapporto assai turbolento.

«È per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Eh, non te lo ricordi» ha dichiarato George. Cosa avrà mai detto Nikita a George? Ciò che si è intuito è che c’entra comunque lo strano avvicinamento avvenuto tra Antonella e Nikita da un giorno all’altro. «Se me l’hai spiegato è perché sai o capisci a cosa mi riferisco sennò non arriveresti a dirmi una cosa del genere» ha infatti risposto Ciupilan.