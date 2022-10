GF Vip, Rocco Siffredi contro Alfonso Signorini: «Chiudete baracca e riformate il cast»

Rocco Siffredi lancia un tweet contro il Gf Vip 7. L’attore e regista ha invitato Alfonso Signorini e gli autori del reality show ad azzerare letteralmente l’intero cast e a ripartire da capo. Un’idea che dopo il caso Marco Bellavia è stata caldeggiata anche da tantissimi telespettatori del programma di Canale 5.

«Ciò che si è verificato al GF Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani» ha tuonato Siffredi.

Ciò che si è verificato al #gfvip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani. — Rocco Siffredi (@RoccoSiffredi24) October 8, 2022

Ma la sua proposta è difficile da realizzare a gioco avviato. sarebbe infatti difficoltoso cacciare tutti, trovare nuovi ‘vipponi’ ed inserirli nella Casa più spiata d’Italia. Anche perché ci sono in ballo contratti, clausole e penali, e mandare all’aria tutta la ‘baracca’ significherebbe andare incontro a una serie di battaglie legali spinose.

Siffredi non attacca il reality, ma il cast, non ritenendolo all’altezza di far compagnia a milioni di persone. E non solo per il caso di Marco Bellavia. L’ultimo caso che potrebbe provocare una nuova squalifica è quello di Amaurys Perez.

In rete, nelle scorse ore, è diventato virale un video in cui si sente l’italo-cubano pronunciare una bestemmia. Non resta che attendere di vedere come il Gf Vip tratterà la questione. Non è assolutamente da escludere che il percorso di Amaurys nel loft di Cinecittà potrebbe concludersi a breve, in tronco, con una squalifica.