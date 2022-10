Gf Vip, Luca Salatino attaccato da Cristina Quaranta: «Nikita ci prova con te, la tua fidanzata non è gelosa?»

Ancora tensione dentro la casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiaccherata in giardino, Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta hanno preso l'iniziativa e hanno accusato Luca Salatino di essere stato troppo permissivo nei confronti di Nikita, mancando di rispetto alla fidanzata Soraia Ceruti.

Il dibattito

Tutto è partito dal momento in cui l’ex volto di Uomini e Donne si è lamentato di avere un dolore al collo. La Pelizon si è proposta così di fargli un massaggio, permettendole di avvicinarsi «eccessivamente». Secondo Ferruzzi e Quaranta, Nikita infatti potrebbe provare dei sentimenti nei confronti di Luca Salatino e che questo potrebbe mettere in pericolo il suo rapporto con la compagna.

Salatino, infastidito dai commenti ha replicato: «Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare», allontanandosi dalle due subito dopo.

L'ex tronista di Uomini e Donne è stato poi raggiunto da Cristina Quaranta che ha cercato di spiegargli il suo punto di vista: «Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda. Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne'».

Luca ha poi replicato: «Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è».