Gf Vip, il post di Elenoire Ferruzzi dedicato a Dal Moro scatena una pioggia di critiche: «Vergognati!»

E' tornata sui social Elenoire Ferruzzi, la concorrente del Gf Vip eliminata nell'ultima puntata con una percentuale del 90%. Su Instagram ha scritto un post dedicato al suo "legame" con Daniele Dal Moro, il cui amore morboso ha creato scompiglio nella casa e l'ha portata a frasi forti contro la concorrente Nikita Pelizon, motivo della sua eliminazione. Elenoire ha pubblicato una fotografia in cui è avvinghiata a Daniele Dal Moro (seppur lui l'abbia allontanata e mandata a quel paese il giorno prima che venisse eliminata) con parole al miele: «Il mio GF sei tu, mi manchi».

Il post ha generato una marea di reazioni velenose da parte degli utenti. In tantissimi hanno scritto sotto il post ed hanno sostenuto che Elenoire non abbia fatto tesoro della lezione che le è stata impartita da Signorini. C’è chi le ha dato della «rinco…nita», chi ha sottolineato che continua a farsi dei «film mentali». E ancora c’è chi l’ha paragonata a Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, concorrente della scorsa edizione, scrivendole sotto il post: «cringe».

Pioggia di insulti

Sotto il post si legge di tutto. «Ti sei fatta troppi film mentali», «Ti ho sempre voluto bene, ma fattelo dire che sei stata una rincog…onita. Sii più razionale», «Se questa la linea che t’hanno consigliato di (per)seguire… fate terapia di gruppo seria. Tu e chi ti segue. Sui ceci». E ancora: «Cioè sei seria? Ma davvero pensi che lui possa essere interessato a te? Comunque lì dentro hai fatto solo figuracce. Sempre a fare la vittima sul tuo percorso passato. E basta! Nn sei l’unica al mondo che ha delle storie, tutti abbiamo qualcosa che ci ha segnato, ma non stiamo a fare le vittime. Come strategia non ti è servito a niente. Anzi ti si è rivoltata. Tu non stai proprio bene». Poi, ancora più critici i commenti successivi: «A lui no, sta una meraviglia senza di te, una cozza. Povero ragazzo», «Dopo il Palo sta foto cringe», «Una foto orribile, come sei orribile tu. Pensavo fossi una persona simpatica. Invece sei il peggio del peggio!»,«Ho fatto votare pure il mio gatto per farti uscire. La regina del bullismo, solo questo sei. Vergognati».

Non solo attacchi

Qualcuno dei suoi follower l’ha però difesa, invitandola a guardare avanti. Nel frattempo, continua anche il vociferare di parecchi utenti circa alcune decisioni prese dal GF Vip. Diversi telespettatori stanno protestando in quanto in studio continuano ad essere invitate persone che sono state squalificate per aver violato le regole del programma (come Ginevra Lamborghini) oppure punite e poi eliminate (come Giovanni Ciacci e appunto Elenoire Ferruzzi).