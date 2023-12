Ciao Darwin, Madre Natura della terza puntata è stata Andreea Sasu: l'ex di Iannone e Saponara ha partecipato anche a Temptation Island

Dopo Aleksandra Korotkaia (modella russa) e Sarah Shaw (modella australiana) ieri a interpretare il ruolo di Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin è arrivata, dalla Romania, Andreea Sasu. E' stata lei la protagonista della puntata che vede scontrarsi la squadra dei lavoratori, capitanata da Cristina Quaranta, e quella degli influencer, capitanata invece da Soleil Sorge.

Andreea Sasu è la terza Madre Natura di Ciao Darwin

Classe 90, è molto riservata ma suo malgrado è stata spesso agli onori delle cronache rosa per alcune frequentazioni amorose con nomi popolari dello sport e per la sua relazione con il fashion designer Philipe Plein. Da ragazzina voleva fare la poliziotta, ma dopo aver vinto il suo primo concorso di bellezza da maggiorenne, si è trasferita a Milano in cerca di successi come modella. Ama l'equitazione, sport che ha praticato fin da bambina e pratica il kick boxing.

Chi è, la carriera e le relazioni

Ha soli 27 anni ma ha già collaborato con brand famosissimi e per di piu' non è totalmente sconosciuta al mondo della tv. Ha partecipato infatti come tentatrice di Temptation Island e su Instagram vanta piu' di 130mila di follower. Il suo nome però è balzat anche sulle cronache rosa per le sue storie amorose. Innanzitutto ha avuto una relazione con lo stilista Philipe Plein, la storia è stata resa pubblica nel 2016 e finita nel 2017. Poi il suo nome è stato affiancato anche ad Andrea Iannone.

Poi Andreea ha avuto una relazione con il calciatore dell'Hellas Verona Riccardo Saponara e infine con Amaury Nalasco attore portoricano conosciuto sulla serie tv Prison Break.