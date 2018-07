Universiadi a Napoli: Basile è il super commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Luglio 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 08:38

La telenovela Universiadi sta per vivere l'ultima puntata. Nel Consiglio dei Ministri in programma stamattina alle 12 verrà nominato il commissario straordinario che avrà il compito di gestire l'organizzazione della manifestazione prevista per l'anno prossimo in Campania.Come emerso nei giorni scorsi dopo il no del governatore Vincenzo De Luca ad occuparsene in prima persona, al posto del prefetto Luisa Latella il Governo Conte ha scelto l'attuale direttore generale del'Aru (Agenzia regionale per le Universiadi) Gianluca Basile, fedelissimo del presidente della giunta regionale. Il suo nome, le sue funzioni e la composizione della nuova cabina di regìa sono scritte nero su bianco all'articolo 10 del decreto Milleproroghe. Inizialmente nella legge finanziaria 2018 si prevedeva che il commissario fosse un prefetto fuori ruolo, ma i ritardi e le polemiche interistuzionali hanno indotto Palazzo Chigi a prendere una decisione diversa. «Viene individuato ex lege nel Direttore generale dell'Agenzia regionale Universiadi», si legge. Ma soprattutto «attesa la localizzazione degli interventi e la necessità di responsabilizzare gli enti territoriali interessati dall'evento», si stabilisce inoltre che la consegna delle opere slitta al 30 maggio 2019.