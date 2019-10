Napoli, rissa al Vasto nella notte: «Vietare il consumo di alcolici in strada»

Una nuova rissa, tra via Milano e via Firenze, ha riportato il caos tra i cittadini del Vasto. Erano passate da poco le 21, quando i soliti gruppi di extracomunitari hanno iniziato a fronteggiarsi per le strade del quartiere. Prima gli insulti, poi gli spintoni e infine la zuffa che ha coinvolto almeno una decina di persone.

Gli animi, a quanto riferito dai residenti, sono rimasti accesi per diverso tempo prima che la situazione tornasse alla normalità. Ma non è tutto. Altri momenti di tensione si sono registrate a poca distanza da via Firenze e sempre nel corso della prima serata.



«È la nostra normalità – affermadel Comitato Vasto – e siamo stanchi. Ogni sera è la stessa storia e nessuno riesce a porci rimedio. La maggior parte di questi ragazzi si riunisce tra piazza Principe Umberto e via Milano dove nelle ore notturne è pericoloso passeggiare e dove nei negozi gestiti dagli extracomunitari si vendono alcolici. Chiediamo la chiusura domenicale di questi locali e il rispetto delle ordinanze. Vogliamo che sia vietato il consumo di queste sostanze in strada e che i controlli siano capillari e frequenti. Non c’è altro modo per mettere in sicurezza il nostro quartiere».