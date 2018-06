Napoli, scoperta e sequestrata casa vacanze con prostitute a via Chiaia

Giovedì 28 Giugno 2018, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 18:29

Gli agenti della polizia municipale dell'unità operativa Chiaia hanno sequestrato una casa vacanza in via Chiaia dove all'interno si svolgeva attività di prostituzione. I vigili hanno incrociato gli annunci sul web di strutture ricettive con quelli di siti che promuovono incontri sessuali e nel corso dei mesi è emerso che l'appartamento sequestrato era proprio quello dove donne che pubblicizzavano prestazioni sessuali davano appuntamento per gli incontri con i clienti.Entrati nell'appartamento hanno sequestrato un grosso quantitativo di profilattici, numerosi arnesi, i telefonini delle due occupanti l'appartamento e convocato il gestore della struttura, tale G.R. di 67 anni che, secondo l'accusa era consapevole dell'attività delle ragazze e percepiva 50 euro al giorno da ogni ragazza in cambio della disponibilità dell'appartamento.L'uomo che era in continuo contatto con intermediari di diverse donne dedite alla prostituzione è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione e il suo telefono sottoposto a sequestro. Inoltre l'uomo è stato anche verbalizzato per mancanza dei titoli autorizzativi sanitari ed amministrativi previsti per la gestione della struttura ricettiva.