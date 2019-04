Napoli: preso spacciatore 15enne, gli ordini di droga via chat

Martedì 16 Aprile 2019, 15:45

Gli agenti del commissariato Arenella hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 15 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno fermato nei giardini di via Domenico Fontana, dove era arrivato in scooter da Marano.Il 15enne è stato trovato in possesso di quattro bustine di marijuana e di uno spinello già confezionato mentre nell’appartamento di Marano gli agenti hanno rinvenuto altre 33 bustine di marijuana e due bilancini. In totale sono stati sequestrati circa 60 grammi di marijuana.Il giovane è stato affidato ai genitori.I poliziotti hanno acquisito le chat relative a diverse conversazione che il 15enne aveva con potenziali clienti.