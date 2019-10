Sotto la pioggia e il primo freddo di ottobre è piena emergenza rifiuti a via Duomo a Napoli. All'altezza del civico che dà sul sagrato della cattedrale la situazione spazzatura è del tutto incontrollata: cumuli dal marciapiede in giù in un tratto interessato dai lavori. «Non si riesce nemmeno a passare» lo sfogo di residenti e cittadini.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 14:44

