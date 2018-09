CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Settembre 2018, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempi ancora lunghi per la ripresa del cantiere di via Marina. Il Comune aveva concesso fino a metà settembre alla terza ditta in graduatoria per decidere se subentrare o meno, ma la trattativa è ancora aperta. Si stanno studiando le carte e la risposta è attesa per la fine del mese. Questo l'esito del confronto tra i tecnici di Palazzo San Giacomo, responsabili dei lavori, e il Consorzio Infratech, che sta valutando l'ipotesi di completare i lavori. Lunedì c'è stato un nuovo approfondimento tecnico, mentre ieri la questione è stata affrontata in commissione Trasporti, con il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) Massimo Santoro. A pesare sulla scelta, sono soprattutto i tempi, perché tutta l'opera, finanziata con i fondi europei, deve essere completatat e rendicontata entro marzo 2019, salvo proroghe, altrimenti si rischia di dover restituire tutto a Bruxelles. Finora, il Comune ha pagato lavori per 10,5 milioni, su un importo aggiudicato di 15,7 milioni. Il sesto Sal (Stato avanzamento lavori), l'ultimo versato, è arrivato a novembre.