Napoli: lavori di restyling e rifiuti in strada, multa al commerciante in via Martucci

Su segnalazione di un cittadino la Polizia Locale ha scoperto in via Giuseppe Martucci a Napoli uno sversamento illecito di rifiuti ingombranti. Gli agenti del reparto di Tutela Ambientale hanno così identificato e multato il titolare di un esercizio commerciale che stava eseguendo lavori di ristrutturazione per poi abbandonare in strada arredi e altri rifiuti voluminosi provenienti dal proprio locale. Oltre alla multa di 500 euro al titolare è stata comminata la sanzione accessoria che lo obbliga a rimuovere i rifiuti e a ripristinare lo stato di pulizia del marciapiede. © RIPRODUZIONE RISERVATA