Napoli, strade pericolose: dissuasori in gomma lungo via Pascoli

A Napoli l'allarme per l'alta velocità lungo le strade cittadine è quotidiano. Mentre palazzo San Giacomo procede con il progetto delle strisce pedonali rialzate, le singole municipalità si occupano della viabilità secondaria. A Posillipo c'è un progetto per rallentare le corse folli lungo via Pascoli.



Sulla strada che collega il Viale Virgilio con via Manzoni è stata predisposta l'installazione di dissuasori di velocità in gomma. Le strutture sull'asfalto che impongono di limitare la velocità, saranno piazzate in quattro punti della strada che, in totale, corre per 650 metri. In pratica una ogni 160 metri

Saranno anche installati segnali stradali secondo precise disposizioni contenute nell'ordinanza che decreta il posizionamento dei dissuasori