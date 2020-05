​Napoli festeggia la vincita più alta del lotto: 50mila euro

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli festeggia la vincita più alta del lotto nel concorso di martedì 19 maggio.. Al secondo posto si piazza Imperia, con 13.500 euro grazie a un terno secco sulla ruota Nazionale e al terzo Milano che celebra una vincita di 9.750 euro per aver centrato 3 ambi e un terno sulla ruota di Milano. In totale sono state distribuite vincite per 3,743 milioni di euro.