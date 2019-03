Casandrino, ruba da un'auto seggiolino per bambini: arrestato

Sabato 16 Marzo 2019, 16:24

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato a Casandrino per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un nigeriano 23enne incensurato, A.B., domiciliato a Sant’Antimo, non in regola con le norme sull’immigrazione. L'uomo stava rubando un seggiolino per bambini da una Lancia Y parcheggiata in via Campofreda quando i militari lo hanno notato e bloccato, ma solo dopo una colluttazione.Durante la perquisizione personale è stato, inoltre, trovato in possesso di una chiave esagonale sottoposta a sequestro: è stato quindi anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.