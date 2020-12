Natale a Napoli, sequestrati ​650 fuochi d'artificio illegali in un negozio

Gli agenti della polizia municipale di Napoli del reparto tutela ambientale hanno scoperto e sequestrato, nella zona est della città, circa 650 fuochi d'artificio esposti in un esercizio di vendita al dettaglio. Il materiale pirotecnico detenuto e posto in vendita non risultava, né per qualità né per quantità, conforme alla normativa vigente. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 18 kg di Nec, la polvere nera esplodente, mentre il limite di legge di detenzione è di 5 kg.

Inoltre sono stati scoperti all'interno del locale prodotti appartenenti alle categorie di esplodenti per la cui detenzione è obbligatorio effettuare una dettagliata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza. Il titolare dell'attività commerciale è stato multato con una sanzione di circa 300 euro.

