Nega un passaggio a conoscente: accoltellato al petto, fermato violento a Pozzuoli

La notte di ieri 14 luglio i Carabinieri di Pozzuoli sono intervenuti all’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” ove era giunto un 24enne del luogo con una ferita d’arma da taglio al petto e una alla mano. Il giovane ha raccontato ai CC di essere stato accoltellato da un conoscente di Monteruscello in via Carlo Carrà, dopo avergli negato un passaggio in auto fino a casa. Il ferito è stato sottoposto a intervento chirurgico e giudicato guaribile in 15 giorni. Il violento è stato quindi subito identificato in un 22enne di Monteruscello, S. A., già noto alle forze dell'ordine, risultato irreperibile dalla notte del 14 fino al primo pomeriggio di ieri quando i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli lo hanno rintracciato e sottoposto d’iniziativa a fermo d’indiziato di delitto. Dopo le formalità di rito è stato associato al Carcere di Poggioreale.

Domenica 15 Luglio 2018, 11:22

