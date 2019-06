Negato l'imbarco per Capri a ambulanza con paziente oncologico

Mercoledì 19 Giugno 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 15:54

Negato l'imbarco sulla nave Caremar da Napoli ad un'ambulanza con paziente a bordo, partita stamane da Capri. Il veicolo, dopo che all'ammalato erano state effettuate le terapie oncologiche, si è visto negare l'imbarco, a causa della posizione assunta di recente dalle Compagnie di navigazione di linea. Un diniego che va avanti da giorni e che ha indotto il sindaco di Capri, Marino Lembo, ad emanare un'ordinanza notificata agli armatori della Compagnia Caremar, per consentire i trasferimenti via mare agli ammalati isolani.Stamattina la partenza del mezzo della Croce Azzurra di Padre Pio - l'associazione di volontariato caprese, presieduta dal parroco don Carmine Del Gaudio che doveva rientrare dal porto di Calata di Massa alle 12.40 - con il paziente a bordo da Capri era stata effettuata regolarmente, ma il no opposto al rientro ha fatto scattare una vera e propria emergenza all'imbarco di Calata di Massa, che è rimbalzata subito sull'isola Capri. L'ambulanza della Croce Azzurra di Padre Pio, infatti, è ferma sul molo dello scalo napoletano mentre il sindaco di Capri, dal Palazzo Municipale, ha messo in moto un'unità di crisi, comunicando il gravissimo episodio a tutte le autorità, tra queste il Prefetto e gli Uffici dell' Ammiragliato, per consentire il pronto rientro sull'isola dell'autoambulanza con paziente per la prossima nave veloce delle 17.25. Intanto su questo episodio si sta scatenando una vera e propria crisi istituzionale, dovuta all'emergenza sanitaria ed un braccio di ferro con le compagnie di navigazione per il diritto alla sanità.