Domenica 7 Ottobre 2018, 11:27

POZZUOLI. Sensazionale scoperta fatta da un equipe di scienziati. Un batterio scoperto e isolato nella Solfatara in grado di contrastare l'azione dei pesticidi. Una nuova strategia che ha come obiettivo il biorisanamento. Si tratta di una tecnologia di bonifica ambientale basata sul metabolismo microbico di determinati organismi in grado di biodagradare o detossificare sostanze inquinanti. Si tratta dei batteri appartenenti alla specie "sulfolobus solfataricus" che sono stati isolati per la prima volta nella Solfatara di Pozzuoli. Si tratta di una specie di batteri appartenente al regno degli archibatteri. Si tratta di un termoacidofilo, ciò significa che vive in condizioni estremamente acide e calde. Infatti, all'interno della Solfatara crescono a temperature intorno agli 80 gradi e ad un ph tra il 2 e il 4 e in presenza naturalmente di zolfo che in pratica acquisiscono per sostenersi e produrre energia. Producendo però particolari enzimi questi batteri sono in grado di ridurre la potenzialità dei pesticidi.