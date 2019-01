Giovedì 10 Gennaio 2019, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Poggioreale hanno arrestato Antonio Argentino, napoletano di 25 anni, fermato in uno stabilein via della Bussola con tre buste nere contenenti diversi chili di sigarette di contrabbando. Nella tromba dell’ascensore, sul tetto della cabina, sono state rinvenute altre due buste di sigarette - per un totale di 30 chili - e una scatola con 50 cartucce calibro 9.