Lunedì 4 Febbraio 2019, 09:16

Degrado e abbandono fanno ancora una volta da sfondo a una storia che ha come protagonista una neonata di Torre Annunziata. La rete umana e dei servizi sociali che si è messa in moto stavolta ha funzionato e ha permesso di tutelare la piccola, nonostante abbia dovuto allontanarla dalla mamma naturale.Quest'ultima che chiameremo Stefania vive una situazione precaria: senza un'occupazione fissa, con pochi lavoretti per racimolare soldi che l'aiutano a vivere insieme ad una zia, in una casa dove manca persino l'acqua calda e i riscaldamenti sono un miraggio. I vicini che conoscono la situazione la descrivono come «impossibile da conciliare con la vita umana, soprattutto di una bambina».