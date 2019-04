È fuori pericolo il neonato risultato positivo alla meningite meningococcica di tipo C che, trasferito in un primo momento da Ischia nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cardarelli, a Napoli, è attualmente ricoverato in terapia intensiva infettivologica dell'ospedale Cotugno, diretta dal dottor Fiorentino Fragranza. Lo fa sapere la direzione dell'Azienda ospedaliera dei Colli. Il trasferimento del neonato al Cotugno, arrivato all'ospedale Cardarelli la scorsa settimana, è stato disposto in seguito ad un consulto infettivologico effettuato dal dottor Alessandro Perrella, consulente del Cotugno presso il Cardarelli, ed è stato disposto per garantire al piccolo paziente di seguire il percorso terapeutico in regime di isolamento.



Tale trasferimento è stato possibile anche grazie alla collaborazione con la Uoc di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi, diretta da Giovanni Chello. «L'ospedale Cotugno è un centro di riferimento regionale per la cura delle meningiti e, in questo caso, grazie a una intensa collaborazione tra le strutture ospedaliere interessate, Cardarelli, Cotugno e Monaldi, è stato possibile applicare in tempi rapidissimi il protocollo terapeutico salvando la vita al piccolo paziente che, non essendo più contagioso, sarà a breve ritrasferito presso la Terapia intensiva neonatale del Cardarelli per proseguire le cure del caso», dice Antonio Giordano, commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Mercoledì 17 Aprile 2019, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA