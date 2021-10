Neonazisti, trame e armi: da Napoli mercenari come istruttori

Negazionisti dell'Olocausto, teorici del suprematismo nazionale e no vax per convenienza. Eccoli i protagonisti di un'inchiesta della Procura di Napoli che conta 26 indagati ai quali si contesta il reato di associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. Ieri mattina in nove città - Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara - sono entrati in azione gli agenti della Digos (agli ordini del primo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati